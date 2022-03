“Vogliamo continuare a cantare | a ballare | a ridere e ad innamorarci” | la lettera al Creatore di Luciana Littizzetto

Leggi su dilei

(Di martedì 1 marzo 2022) “Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare, né per terra: per esempio, la guerra” scriveva Gianni Rodari nella sua meravigliosa Promemoria. Una poesia fatta di parole semplici, ma dal significato immenso, che spiega la guerra ai bambini, che racconta in poche parole tutto quello che noi adulti già sappiamo, ma che evidentemente siamo destinati a dimenticare. Perché la guerra è orrore. Orrore negli occhi dei bambini, nei saluti e negli addii, nelle foto condivise, nelle grida, nelle richieste di aiuto accolte e non ascoltate, nelle case lasciate, nei ricordi che sembrano destinati a sbiadire come foto in bianco e nero. La guerra è l’orrore della terra, dei campi e delle coltivazioni, è l’orrore del cielo perché la polvere da sparo e le nuvole delle esplosioni oscurano il sole. E senza sole è facile smarrirsi nel dolore e nella sofferenza. E mentre la Russia ...