Ucraina: Serracchiani, 'pieno sostegno al governo, Ue acceleri su difesa comune' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo in pieno le parole del presidente Draghi che sosteniamo convintamente. L'Italia, insieme all'Europa ed ai suoi alleati, è schierata a fianco del popolo ucraino condividendo decisioni e azioni che sono state e saranno adottate per porre fine all'aggressione militare ingiustificata ed ingiustificabile della Russia che, come ci mostrano da giorni terribili immagini, sta causando sofferenza, distruzione e morte, immagini che mai avremmo pensato di rivedere a quasi ottant'anni dal secondo conflitto mondiale". Così la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani. "Putin non ha dichiarato guerra solo ad uno Stato violando, insieme alla sovranità di questo, il diritto internazionale e tutti i principi su cui si fonda la convivenza ma ha preso le armi anche contro la libertà e la pace. Ha dichiarato guerra alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo inle parole del presidente Draghi che sosteniamo convintamente. L'Italia, insieme all'Europa ed ai suoi alleati, è schierata a fianco del popolo ucraino condividendo decisioni e azioni che sono state e saranno adottate per porre fine all'aggressione militare ingiustificata ed ingiustificabile della Russia che, come ci mostrano da giorni terribili immagini, sta causando sofferenza, distruzione e morte, immagini che mai avremmo pensato di rivedere a quasi ottant'anni dal secondo conflitto mondiale". Così la capogruppo Pd alla Camera, Debora. "Putin non ha dichiarato guerra solo ad uno Stato violando, insieme alla sovranità di questo, il diritto internazionale e tutti i principi su cui si fonda la convivenza ma ha preso le armi anche contro la libertà e la pace. Ha dichiarato guerra alla ...

