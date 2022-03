Ucraina | da Regione Campania 168 posti per profughi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Laha messo a disposizione, quale hub di prima accoglienza, il Covid residence dell’Ospedale del Mare che dispone di 168immediatamente fruibili, ove saranno effettuati i primi screening sanitari a cura dell’Asl Napoli 1 e verrà, successivamente, organizzato il trasferimento per coloro che ne necessitano, presso centri di accoglienza straordinaria, strutture messe a disposizione dal Comune di Napoli – come ad esempio – quella già individuata a Marechiaro che dispone di 55/60– da altri Comuni dell’area metropolitana o da enti e associazioni religiose e di solidarietà. E’ quanto emerso dal vertice che si è svolto in prefettura per organizzare l’accoglienza deiprovenienti dall’. Il vertice, presieduto dal ...