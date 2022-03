Turchia, capitano dell'Erzurumspor rifiuta la maglia 'No War' (Di martedì 1 marzo 2022) ISTANBUL (Turchia) - Il calcio, un po' in tutto il mondo, ha mostrato la propria solidarietà nei confronti del popolo ucraino in guerra per difendere il proprio Paese dall'attacco della Russia. C'è ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 1 marzo 2022) ISTANBUL () - Il calcio, un po' in tutto il mondo, ha mostrato la propria solidarietà nei confronti del popolo ucraino in guerra per difendere il proprio Paese dall'attaccoa Russia. C'è ...

Advertising

sportli26181512 : #Turchia, capitano dell'Erzurumspor rifiuta la maglia 'No War': Il gesto di Aykut Demir è diventato virale: 'Solo s… - Luxgraph : Turchia, capitano dell'Erzurumspor: 'Non indosso maglia No War' - capitano_ri : @fratotolo2 Una parola verso le silenziose Cina e Turchia ? Almeno per par condicio vs Nato - UE ? Canaglie per Can… - capitano_ri : ...e della Cina e della Turchia non ne parla nessuno ? Non è anche questa una coalizione anti occidentale ? Chiedo ! #guerraucrania - capitano_ri : Bisognerebbe già reagire contro il neutralismo di Turchia e Cina @luigidimaio #Guerra -