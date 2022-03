RISULTATI | SIW Special 26 02 2022 Con Ex-WWE NXT UK

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Idel primo SIWdelandato in scena Live lo scorso Sabato a Cascina e in replica stasera sul Canale Twitch della SIW: SIWSabato 26 Febbraio – Cascina (PI) – Ivan Lacroix batte Rafael SIW Genesis Title – Leon Chiro (c) batte Merak e mantiene il Titolo SIW WILDBOAR Tag Team Title – Love & Thunder (Bon Giovanni & Thunder Kid) (c) battono Gli Ammazza Eroi (Costantino & Jet) e mantengono i Titoli – Emanuel El Gringo batte Lucifer Brox SIW Italian Title – Tempesta (c) batte Joseph Conners e mantiene il Titolo