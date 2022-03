Putin attacca l’Occidente per le sanzioni contro la Russia: “E’ l’impero delle bugie” (Di martedì 1 marzo 2022) Mosca, 1 mar – Il presidente russo Vladimir Putin attacca l’Occidente: “E’ l’impero delle bugie”. Ieri al Cremlino Putin ha fatto il punto sulle sanzioni contro la Russia con i responsabili dell’economia e la governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina. “Vi ho invitati per discutere di economia e finanza, dopo le sanzioni che la cosiddetta comunità occidentale, che io definisco un impero delle bugie, sta cercando di attuare contro il nostro Paese”. sanzioni contro la Russia, Putin all’attacco: “Occidente impero delle bugie” Così il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 marzo 2022) Mosca, 1 mar – Il presidente russo Vladimir: “E’”. Ieri al Cremlinoha fatto il punto sullelacon i responsabili dell’economia e la governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina. “Vi ho invitati per discutere di economia e finanza, dopo leche la cosiddetta comunità occidentale, che io definisco un impero, sta cercando di attuareil nostro Paese”.laall’attacco: “Occidente impero” Così il ...

Advertising

riotta : Oggi @fattoquotidiano mi attacca, via Travaglio, per aver solo detto che preferivo la Spinelli democratica, un temp… - Adnkronos : Attacco di #Anonymous ai siti dei media russi, sulla homepage la scritta ‘Putin ci costringe a mentire’.… - Corriere : Putin «tratta» ma poi attacca: l’Occidente è l’impero delle bugie - nicodirenzo1 : RT @ebreieisraele: Alan #Friedman attacca #Putin. E chi è questo che nel 2015 è andato a trovarlo al #Cremlino per fare il tappeto persiano… - TorsolodiMela : RT @_Gi_Ci_: @Presa_Diretta #PresaDiretta. 'La figlia dell'addetto-stampa di Putin ha detto che è contro la guerra'. In Italia invece (a pr… -