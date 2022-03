Profughi ucraini in Italia: è caos (Di martedì 1 marzo 2022) In arrivo la protezione temporanea europea Tra le migliaia di ucraini che stanno arrivando in Italia, sono in molti quelli che non sanno dove andare e a chi rivolgersi. Bambini, donne e anziani che sono lasciati al confine arrivano a fatica in Italia, ma non tutti purtroppo hanno dei parenti che possano ospitarli. Nei canali social dei gruppi Italia-Ucraina sono centinaia le richieste di aiuto e i post di Italiani che a titolo privato si offrono di accogliere queste persone. A mancare invece sono le informazioni dai canali ufficiali nazionali, insieme ai numeri delle istituzioni da chiamare che dovrebbero occuparsi della loro accoglienza. La Protezione Civile ha allestito 1.000 posti e il Viminale è pronto ad accogliere un numero elevato di rifugiati, ma quale sia la procedura non è chiaro. A ... Leggi su panorama (Di martedì 1 marzo 2022) In arrivo la protezione temporanea europea Tra le migliaia diche stanno arrivando in, sono in molti quelli che non sanno dove andare e a chi rivolgersi. Bambini, donne e anziani che sono lasciati al confine arrivano a fatica in, ma non tutti purtroppo hanno dei parenti che possano ospitarli. Nei canali social dei gruppi-Ucraina sono centinaia le richieste di aiuto e i post dini che a titolo privato si offrono di accogliere queste persone. A mancare invece sono le informazioni dai canali ufficiali nazionali, insieme ai numeri delle istituzioni da chiamare che dovrebbero occuparsi della loro accoglienza. La Protezione Civile ha allestito 1.000 posti e il Viminale è pronto ad accogliere un numero elevato di rifugiati, ma quale sia la procedura non è chiaro. A ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordo che tra tutti i problemi che abbiamo quello del TERZO stato di emergenza è l'ultimo. Questo serve per la pr… - elio_vito : Per i profughi ucraini sarà applicata per la prima volta la direttiva 2001/55/CE che prevede la concessione della p… - ItaliaViva : ??????Non possiamo lasciare solo il popolo ucraino. Abbiamo pensato a una raccolta fondi per aiutare concretamente i… - enricogreco1 : RT @elio_vito: Per i profughi ucraini sarà applicata per la prima volta la direttiva 2001/55/CE che prevede la concessione della protezione… - RaffaelePizzati : RT @ItaliaViva: ??????Non possiamo lasciare solo il popolo ucraino. Abbiamo pensato a una raccolta fondi per aiutare concretamente i profugh… -