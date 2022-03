Non solo il ponte tibetano a Dossena, ora Carona pensa a una zip line per volare sopra il lago (Di martedì 1 marzo 2022) Carona. Una teleferica sopra il lago di Carona. Anzi, una zip line, per usare il termine tecnico esatto. Se ne parlerà per la prima volta giovedì 3 marzo, alle 20.30, in un incontro pubblico organizzato nella sede della Pro Loco del paese. Un’idea – specifichiamo – per ora solo sulla carta, pensata soprattutto per il turismo estivo e richiamare così gli amanti dell’adrenalina, con un’attrazione capace di fare provare l’ebrezza di un salto nel vuoto, da provare da soli o in coppia. Durante l’incontro pubblico è probabile che si cerchi di capire il consenso riscosso dall’idea, per poi eventualmente mettersi alla ricerca dei fondi coinvolgendo l’amministrazione comunale. Manca invece pochissimo per vedere realizzato un altro progetto, decisamente ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 marzo 2022). Una telefericaildi. Anzi, una zip, per usare il termine tecnico esatto. Se ne parlerà per la prima volta giovedì 3 marzo, alle 20.30, in un incontro pubblico organizzato nella sede della Pro Loco del paese. Un’idea – specifichiamo – per orasulla carta,tattutto per il turismo estivo e richiamare così gli amanti dell’adrenalina, con un’attrazione capace di fare provare l’ebrezza di un salto nel vuoto, da provare da soli o in coppia. Durante l’incontro pubblico è probabile che si cerchi di capire il consenso riscosso dall’idea, per poi eventualmente mettersi alla ricerca dei fondi coinvolgendo l’amministrazione comunale. Manca invece pochissimo per vedere realizzato un altro progetto, decisamente ...

