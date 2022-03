Nicolò Zaniolo riceve insulti e minacce nei bagni della scuola della sorella (Di martedì 1 marzo 2022) Nicolò Zaniolo bersagliato da insulti e minacce anche in una scuola di La Spezia. Quella frequentata dalla sua sorella minore, Benedetta. È proprio l’adolescente a denunciare l’accaduto, con il numero 22 della Roma ‘reo’ di aver ricevuto una scarpata in pieno volto da Giulio Maggiore, che è costata ai bianconeri il rigore decisivo in extremis, Leggi su people24.myblog (Di martedì 1 marzo 2022)bersagliato daanche in unadi La Spezia. Quella frequentata dalla suaminore, Benedetta. È proprio l’adolescente a denunciare l’accaduto, con il numero 22Roma ‘reo’ di aver ricevuto una scarpata in pieno volto da Giulio Maggiore, che è costata ai bianconeri il rigore decisivo in extremis,

