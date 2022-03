Milan-Inter | Pioli | “Buon risultato | ma meritavamo qualcosa in più”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) “Avremmo meritatoin più, nell’ottica delle due partite è un. Sono soddisfatto della prestazione, la prossima partita sarà molto delicata. Ora è arrivato il momento di vincere”. Queste le parole dell’allenatore del, Stefano, dopo il pareggio a reti inviolate contro l’nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il tecnico è soddisfatto delle prove dei singoli: “La squadra ha aggredito un avversario di qualità, abbiamo impedito all’di calciare in porta. La prestazione è stata di alto livello di tutti i giocatori. La prova di Kessié è stataa, come quella dei compagni – ha detto a Mediaset – Siamo mancati nell’ultimo controllo e nella finalizzazione. Li abbiamo messi in ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - AntoVitiello : 'Peace' San Siro a sostegno dell'Ucraina prima del derby tra #Milan e #Inter #stopwar #nowar #ucraina #sansiro… - SickBoy1987 : RT @gippu1: Ironia della sorte: il #Milan non concludeva un derby senza ammoniti da Milan-Inter 0-0 del 7 maggio 2003, semifinale d'andata… - Cuchuxxj : RT @GiuliaLoglisci_: -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

5 Coppa Italia,0 - 0 Handanovic 5,5 : Anche nel derby c'è spazio per l'ennesima 'samirata' della stagione, stesso orrore visto a Verona: passaggio sanguinoso sul pressato Brozovic e palla persa. In ...Il tabellino0 - 0(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Florenzi ( dal 38' st Calabria) Tomori, Romagnoli (dal 25' st Kalulu) Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers (dal 21' st Messias) ...Stefano Pioli a Mediaset dopo Milan-Inter: le sue parole. PARTITA – «Abbiamo giocato una buona partita e meritavamo qualcosa in più, anche se nell’ottica delle due partite è un buon risultato. Il ...Milan-Inter 0-0, le pagelle: grandissima prova di Florenzi, Theo e Leao solo fiammate. Bennacer domina in mezzo al campo, Kessie ancora bocciato La gara inizia con l’Inter che prova a fare la partita, ...