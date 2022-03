Milan-Inter | i tifosi contro Mediaset | Fanno vedere tre partite in croce ma hanno sempre problemi audio Sono peggio della Rai

(Di martedì 1 marzo 2022) Non è per nulla piaciuto, aidie agli spettatori di Canale 5, la qualitàdurante il derbyMadonnina: la trasmissione del match da parte di, infatti, è...

Advertising

MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - AntoVitiello : 'Peace' San Siro a sostegno dell'Ucraina prima del derby tra #Milan e #Inter #stopwar #nowar #ucraina #sansiro… - Emanuel70123144 : RT @Juventina962: Il Milan ha creato ma non ha qualità davanti. l'Inter è irriconoscibile. E io mi rifiuto di pensare che siamo meno di que… - vincenzopompeo : L’Inter fa una partitella,il Milan fa lo stesso ,i cronisti fanno letteralmente schifo e il vostro problema è Handa!Potete andate a cagare! -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

Furia rossonera sui social per il mancato rigore durante, semifinale di Coppa ItaliaPolemiche accese durante il derby di Coppa Italia disputato stasera a San Siro., semifinale di andata, ha regalato diverse emozioni nonostante la ...stanno giocando la semifinale di Coppa Italia. Durante la partita, non sono mancate le critiche per uno dei calciatori più rappresentativi in campoMilan -, in tutto il suo fascino, ...Isma sta bene, può continuare. 80' Cambio per l'Inter: fuori Dzeko, dentro Correa. 79' Che occasione sprecata dal Milan. Ottima transizione di Brahim, che porta palla centralmente e serve Rebic a ...Polemiche accese durante il derby di Coppa Italia disputato stasera a San Siro. Milan–Inter, semifinale di andata, ha regalato diverse emozioni nonostante la mancanza di reti. A vincere sono state ...