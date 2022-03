Locatelli e il derby Milan - Inter: 'Una delle partite più noiose che io abbia mai visto' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Amici di Leggo, martedì di Coppa Italia: benvenuti a Milan - Inter. Con me oggi niente popó di meno che mio cugino Omar Locatelli, allenatore con licenza UEFA B, che a soli 44 anni vanta più di 25 anni di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Amici di Leggo, martedì di Coppa Italia: benvenuti a. Con me oggi niente popó di meno che mio cugino Omar, allenatore con licenza UEFA B, che a soli 44 anni vanta più di 25 anni di ...

Advertising

amoflorenzi : @bimbodibarella @GiovaB95 Tra l’altro ogni partita è un dramma Ultima dell’anno, esordio di Locatelli Rigore sbag… - Antonin30880485 : @juanito92e Te lo dico io per favore poi se x te Locatelli martedì ha giocato bene oppure il derby nn scherziamo e… - carlo_nicola : @Campanelli11 @Armchair_Gaffer @AzzoJacopo A me i numeri fuori dalla mia professione interessano poco. Conta come c… - lucianoserrone : @vitoreggia62 @juventusfc Sarebbe stata dura pure con l’uno a zero. Pessima gara, in linea con quella del derby. Sq… -