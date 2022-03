L’Ecoatl@nte, tutto l’ambiente in diretta (Di martedì 1 marzo 2022) Trasformazioni e fragilità del territorio, cambiamenti climatici, economia circolare, inquinamento atmosferico: tutti i grandi temi ambientali che interessano oggi il nostro Paese finalmente disponibili on line nelL’Ecoatl@nte, che permette di conoscere, scoprire, valorizzare e condividere le informazioni ambientali nazionali e locali. È stato presentato questa mattina da Ispra ed è una novità assoluta in campo ambientale. Come informa una nota “non è un semplice sito e neanche un portale, è piuttosto un ‘viaggio’ rivolto a tutti: dagli esperti a coloro che si avvicinano per la prima volta ai temi ambientali, da chi è semplicemente curioso a chi invece ogni giorno concorre in prima linea alle sfide presenti e future”. Funziona da pc, tablet e smartphone e grazie a questi dispositivi è sempre possibile avere in tempo reale la situazione ambientale del Paese. L’abbiamo ... Leggi su formiche (Di martedì 1 marzo 2022) Trasformazioni e fragilità del territorio, cambiamenti climatici, economia circolare, inquinamento atmosferico: tutti i grandi temi ambientali che interessano oggi il nostro Paese finalmente disponibili on line nel@nte, che permette di conoscere, scoprire, valorizzare e condividere le informazioni ambientali nazionali e locali. È stato presentato questa mattina da Ispra ed è una novità assoluta in campo ambientale. Come informa una nota “non è un semplice sito e neanche un portale, è piuttosto un ‘viaggio’ rivolto a tutti: dagli esperti a coloro che si avvicinano per la prima volta ai temi ambientali, da chi è semplicemente curioso a chi invece ogni giorno concorre in prima linea alle sfide presenti e future”. Funziona da pc, tablet e smartphone e grazie a questi dispositivi è sempre possibile avere in tempo reale la situazione ambientale del Paese. L’abbiamo ...

expo_technology : RT @ISPRA_Press: ??Non è un sito e neanche un portale: arriva l’EcoAtl@nte, facile come leggere una storia. Trasformazioni e fragilità del… - elyciaoo : RT @ISPRA_Press: ??Non è un sito e neanche un portale: arriva l’EcoAtl@nte, facile come leggere una storia. Trasformazioni e fragilità del… - canaleenergia : Con l’EcoAtl@nte @ISPRA_Press spiegherà i temi ambientali del Paese - ArpaMarche : RT @ISPRA_Press: ??Non è un sito e neanche un portale: arriva l’EcoAtl@nte, facile come leggere una storia. Trasformazioni e fragilità del… - momara98718490 : RT @ISPRA_Press: ??Non è un sito e neanche un portale: arriva l’EcoAtl@nte, facile come leggere una storia. Trasformazioni e fragilità del… -