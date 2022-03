La storia di Domenico Sputo: l’alter ego di Lucio Dalla e il suo nome sul campanello (Di martedì 1 marzo 2022) Ricordando Lucio Dalla scopriamo una curiosità particolare che riguarda la sua vita, il nome di Domenico Sputo è associato a lui e pochi sanno chi sia. Inizia Marzo e pensiamo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 1 marzo 2022) Ricordandoscopriamo una curiosità particolare che riguarda la sua vita, ildiè associato a lui e pochi sanno chi sia. Inizia Marzo e pensiamo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

Ale_Procida : @domenico_caridi @Riccardo_Man @FBiasin E pensa che in 10 anni di dominio incontrastato non siete stati in grado di… - rocchi_domenico : RT @CorradinoMineo: Ma com'è questa storia che Anonimus fa bene -e secondo me fa benissimo- a sabotare siti russi contro la guerra in Ucrai… - RobertaDamiata : RT @IndiniAndrea: Domenico ha 5 anni. Da quando ha 2 mesi soffre di una malattia che, senza la ricerca, non lascia molte speranze di vita.… - redbus2012 : RT @IndiniAndrea: Domenico ha 5 anni. Da quando ha 2 mesi soffre di una malattia che, senza la ricerca, non lascia molte speranze di vita.… - FraBoezi : RT @IndiniAndrea: Domenico ha 5 anni. Da quando ha 2 mesi soffre di una malattia che, senza la ricerca, non lascia molte speranze di vita.… -