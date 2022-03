La Red Bull? Fatico a crederlo Formula 1 | la profezia di Carlo Vanzini che terrorizza la Ferrari | forse

(Di martedì 1 marzo 2022) “Il Mondiale 2022? Faccio fatica a credere che Rede Mercedes non abbiano progettato vetture di qualità, ma starà alle altre stupire e provare a raggiungerle, anche perché entriamo nell'era del budget cap e, in teoria, la situazione dovrebbe andare a livellarsi”. Parola di, che in un'intervista con OA Sport ha parlato della prossima stagione oramai alle porte: si partirà infatti il 20 marzo con il GP del Bahrain. Nell'anno del cambio dei regolamenti tecnici e sportivi, con le monoposto diverse e ritornate all'effetto suolo, “stiamo vedendo progetti e linee di pensiero completamente differenti — ha aggiunto la voce di Sky Sport F1 —. La Redè molto diversa dalla Mercedes, mentre rispetto allasembra davvero agli antipodi. Meglio così, vedremo chi avrà indovinato la strada ...

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull

'Effettivamente siamo reduci da un 2021 che sarà pressoché irripetibile, per cui la speranza di tutti è vedere una stagione più combattuta a livello di scuderie. Non più solamente un duello- Mercedes, ma inserire nella battaglia altri team. Da Ferrari a McLaren, passando per la Alpine, perchè vedere un Fernando Alonso con una vettura davvero competitiva sarebbe uno spettacolo ...'La situazione generale non è semplice da valutare - spiega al sito ufficiale della Formula Uno - Dal nostro punto di vista posso dire che la vettura andasse bene, l'equilibrio era assolutamente ...La Red Bull ha girato con una vettura molto aggressiva. Mentre Mercedes ha corso con una vettura troppo simile a quella del 2021 ...La Red Bull, il progetto più sofisticato, scioglie i nodi. “Qualche team si sta nascondendo più di altri“. Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha espresso grande soddisfazione di fronte al ...