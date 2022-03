La duchessa se ne intende di moda

Leggi su iodonna

(Di martedì 1 marzo 2022) Tutte le volte che Kate ha vestito "made in Italy" guarda le foto Kate Middleton, 40 anni, e il principe William, 39, sono andati insieme in Galles per il St David’s Day e hanno visitato diverse fattorie nella zona di Abergavenny. Scopo della visita, incoraggiare i “giovani” contadini a portare avanti le tradizioni della regione. Come sempre, la coppia ha fatto il pieno di entusiasmo. Ladi Cambridge ha scelto come colore per la visita il green, il verde, tanto per restare in tema. E, per l’occasione, ha vestito italiano. Leggi anche ...