Kiev | l’assedio dei russi Ue | 18 Paesi su 27 riforniscono l’Ucraina di armi

Leggi su velvetmag

(Di martedì 1 marzo 2022) Al sesto giorno di guerra in Ucraina, oggi 1 marzo, suonano di nuovo le sirene dell’allarme bomba nella capitale. I cittadini si stanno preparando a un possibile, lungo, assedio delle truppe russe. Da ieri 28 febbraio, infatti, e per tutta la notte, sono in marcia blindati e mezzi militari di Mosca: una colonna che ha superato i 60 chilometri di lunghezza è diretta nell’area della capitale. La seconda città delsotto le bombe Stamani la città di Kharkiv, la seconda più importante del paese, è nuovamente sotto attacco, riferiscono media locali. Immagini televisive, rilanciate sui social media, mostrano una forte esplosione dopo quello che potrebbe essere un missile o una bomba detonata presso un edificio che il giornale The Kyiv Independent identifica come la sede del governo regionale. Le sirene di allarme sono risuonate in numerose città ...