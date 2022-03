Il verde si tinge di rosa | donne più attente all’ambiente

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –piùdegli uomini nella raccolta differenziata, più impegnate nel distinguere ciò che è sostenibile ed ecologico e più efficaci nell’educare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente. È quanto emerge da una ricerca sugli atteggiamenti degli italiani a favore dell’ambiente condotta da AstraRicerche per conto di Comieco, Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, in occasione della prossima Festa della Donna. Otto italiani su 10 riconoscono allemaggiore propensione rispetto agli uomini nel praticare comportamenti sostenibili e il 57,8% ritiene che una maggior presenza femminile nelle posizioni apicali della politica e dell’imprenditoria imprimerebbe una svolta nell’impegno a tutela dell’ambiente. La percentuale a favore dellenei ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #28febbraio: Palazzo Chigi si tinge di verde, rosa e azzurro, i colori della campagna 'Accendiamo le luci sulle… - Ku20101 : RT @Palazzo_Chigi: #28febbraio: Palazzo Chigi si tinge di verde, rosa e azzurro, i colori della campagna 'Accendiamo le luci sulle #Malatti… - SipesGabriella : RT @Palazzo_Chigi: #28febbraio: Palazzo Chigi si tinge di verde, rosa e azzurro, i colori della campagna 'Accendiamo le luci sulle #Malatti… - Irisy88741043 : RT @Palazzo_Chigi: #28febbraio: Palazzo Chigi si tinge di verde, rosa e azzurro, i colori della campagna 'Accendiamo le luci sulle #Malatti… - CMezzanego : RT @Palazzo_Chigi: #28febbraio: Palazzo Chigi si tinge di verde, rosa e azzurro, i colori della campagna 'Accendiamo le luci sulle #Malatti… -

Ultime Notizie dalla rete : verde tinge

Yahoo Finanza

Lavorate in estratti e assolute, sono accostate alfresco delle foglie dei roseti e ai loro ... Quando la luceil cielo di corallo, è il momento di esprimersi in modo nuovo: in un momento ...L'Aquila. Il palazzo dell'emiciclo sidi viola,e blu. Il consiglio regionale dell'Abruzzo ha celebrato la giornata delle malattie rare con l'illuminazione del colonnato di Palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila. L'iniziativa è ...(Adnkronos) - Donne più attente degli uomini nella raccolta differenziata, più impegnate nel distinguere ciò che è sostenibile ed ecologico e più efficaci nell’educare le giovani generazioni al rispet ...Donne più attente degli uomini nella raccolta differenziata, più impegnate nel distinguere ciò che è sostenibile ed ecologico e più efficaci nell’educare le giovani generazioni al rispetto dell’ambien ...