Il Valencia lascia Socios | Cazoo sarà sponsor di maglia

(Di martedì 1 marzo 2022) Ildice addio acomedie sigla una nuova partnership con. E’ stato infatti raggiunto un accordo pluriennale sulla base del quale la principale società di vendita di auto online in Europa diventerà partner del club spagnolo edia partire dall’inizio della prossima stagione. Dal 1° L'articolo

Advertising

JoviAcm : RT @CalcioFinanza: Il #Valencia lascia #Socios: #Cazoo sarà il nuovo sponsor di maglia - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Il #Valencia lascia #Socios: #Cazoo sarà il nuovo sponsor di maglia - CalcioFinanza : Il #Valencia lascia #Socios: #Cazoo sarà il nuovo sponsor di maglia -

Ultime Notizie dalla rete : Valencia lascia

Tuttosport

Da oggi il tennis dimentica per una settimana la sua individualità espazio alle nazionali, ...30 Wolves - Leicester 2 - 1 CALCIO - LA LIGA 14:00 Espanyol - Siviglia 1 - 1 16:15- ...... ma se gli anni Duemila hanno lanciatonell'Olimpo delle città ridefinite dalle archistar ,...palazzi modernisti ma anche barocchi e gotici in una successione eclettica che peròspazio ...Il Valencia dice addio a Socios come sponsor di maglia e sigla una nuova partnership con Cazoo. E’ stato infatti raggiunto un accordo pluriennale sulla base del quale la principale società di vendita ...Capitale del design 2022, sfoggia tutto il suo vivace eclettismo. I palazzi Art Nouveau, gli edifici delle archistar, le botteghe artigianali e una lunga serie di spazi convertiti all’arte contemporan ...