Il sistema moda fa squadra e si prepara alla nuova edizione di TheOneMilano

Uniti per affrontare la pandemia e l'attuale situazione geopolitica perché «insieme è meglio». Parte dal claim #Bettertogether la nuova iniziativa che coinvolge i più importanti eventi del mondo moda e accessori - Micam, Mipel, The One Milano e Homi Fashion&Jewels Exhibition - e sancisce la nascita di quello che possiamo definire un sistema moda integrato capace di attrarre operatori stranieri in un momento così importante per la ripresa degli scambi con l'estero. Si conta che i quattro eventi porteranno a Fiera Milano oltre 1.400 brand provenienti dall'Italia e dal resto del mondo, dando al mercato un ulteriore boost per tornare ai numeri pre Covid. Apre così, sotto una buona stella, l'undicesima edizione di TheOneMilano. Il salone dell'haut-à-porter animerà il polo espositivo Fieramilano Rho dal 13 al 15 marzo con 94 brand provenienti dall'Italia e dal resto del mondo.

