Il dolore di Malinovskyi che mostra Kharkiv sotto assedio | “Lì 2 anni fa giocavamo in Champions”

Bergamo. Impossibile pensare al calcio. Con lo scoppio della guerra nella sua Ucraina , i pensieri di Ruslan Malinovskyi non possono che concentrarsi sulle sofferenze del suo Paese per gli attacchi da parte della Russia. Il calciatore ucraino, che nel posticipo di lunedì sera contro la Sampdoria si è infortunato durante il riscaldamento ed è stato costretto a lasciare la maglia da titolare a Mario Pasalic, in questi giorni sta documentando sui propri canali social le fasi del conflitto con filmati e testimonianze di suoi connazionali. L'ultimo tweet riguarda la città di Kharkiv e mostra un filmato del bombardamento con un commento: "Kharkiv. Due anni fa abbiamo giocato la Champions League con l'Atalanta contro lo Shakhtar in questo bellissimo posto che oggi si scontra con il crimine ..."

