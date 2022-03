Guerra in Ucraina, il Mondiale di volley via dalla Russia (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo il calcio, la F1, il rugby anche il volley si muove contro la Guerra in Ucraina. La Federazione Internazionale ha ufficializzato che la Russia non sarà la sede dei Mondiali di pallavolo in programma dal 26 agosto all’11 settembre. La decisione è stata presa dal board della Fivb in accordo con il Comitato Organizzatore e la Federazione russa “perché naturalmente non esistono più i presupposti per l’organizzazione del torneo”, fa sapere la Fipav in una nota. La Fivb rende poi noto che è al lavoro per trovare un paese ospitante “che possa garantire il regolare svolgimento della manifestazione in un clima di pace e gioia”. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo il calcio, la F1, il rugby anche ilsi muove contro lain. La Federazione Internazionale ha ufficializzato che lanon sarà la sede dei Mondiali di pallavolo in programma dal 26 agosto all’11 settembre. La decisione è stata presa dal board della Fivb in accordo con il Comitato Organizzatore e la Federazione russa “perché naturalmente non esistono più i presupposti per l’organizzazione del torneo”, fa sapere la Fipav in una nota. La Fivb rende poi noto che è al lavoro per trovare un paese ospitante “che possa garantire il regolare svolgimento della manifestazione in un clima di pace e gioia”. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - gioporce : RT @fattoquotidiano: “Temiamo che la guerra si allarghi. Siamo un piccolo Paese, abbiamo bisogno d’aiuto. Con la crisi ucraina abbiamo già… - Agenparl : Guerra Ucraina – Amendola, sottosegretario agli Affari Europei, a 24 Mattino su Radio 24: Ora priorità è aiutare Uc… -