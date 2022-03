Fisco, al via la videochiamata per assistenza su rimborsi, dichiarazioni dei redditi, fitti e tessera sanitaria (Di martedì 1 marzo 2022) apeapeÈ attivo da oggi il servizio di videochiamata per dialogare “in diretta” con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Sarà così possibile ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato della tessera sanitaria con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone. Con questo nuovo canale di contatto, che si affianca ai servizi telematici esistenti, l’Agenzia vuole essere sempre più vicina ai cittadini che non possono andare in ufficio ma allo stesso tempo desiderano avere un dialogo diretto con un esperto dell’Amministrazione finanziaria. Per il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini “con il nuovo servizio di videochiamata è adesso ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) apeapeÈ attivo da oggi il servizio diper dialogare “in diretta” con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Sarà così possibile riceveresui, sulledei, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato dellasanitaria con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone. Con questo nuovo canale di contatto, che si affianca ai servizi telematici esistenti, l’Agenzia vuole essere sempre più vicina ai cittadini che non possono andare in ufficio ma allo stesso tempo desiderano avere un dialogo diretto con un esperto dell’Amministrazione finanziaria. Per il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini “con il nuovo servizio diè adesso ...

