Eurovision, la cantante ucraina ritirata: "Putin è malato, parla come Hitler" (Di martedì 1 marzo 2022) Alina Pash si è ritirata dalla gara canora poco prima dello scoppio della guerra tra Russia e ucraina. Una decisione presa dopo le critiche ricevute ma della quale non si pente Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Alina Pash si èdalla gara canora poco prima dello scoppio della guerra tra Russia e. Una decisione presa dopo le critiche ricevute ma della quale non si pente

pompadur25 : @borghi_claudio Che poi io non capisco neanche l'esclusione del cantante russo all'eurovision come se lui sta causa… - ilgiornale : Si è ritirata dall'Eurovision Song Contest prima dello scoppio della guerra, dopo la bufera causata da alcuni conce… - CaffeFou : Eurovision, la cantante ucraina ritirata: 'Putin è malato, parla come Hitler' #Eurovision2022… - sonobaekhyun2 : @sonojuyeon Riccardo Fabbriconi, conosciuto professionalmente come Blanco, è un cantante e rapper italiano. Nel 20… - Vivi_Tenerife : Nessun cantante russo parteciperà all’Eurovision Song Contest di quest’anno a Torino -