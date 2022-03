Consigliere Lega Serie A Blandini | “In federazione sono drogati e ladri” | Procura Figc apre indagine

(Di martedì 1 marzo 2022) Ladella, secondo quanto apprende l’Ansa, ha aperto un’d’urgenza nei confronti del neoindipendente dellaA, Gaetano, eletto con l’appoggio in particolare di Claudio Lotito, per delle frasi pronunciate in una riunione tecnica di lunedì. Al presidente Gravina è stato riferito cheavrebbe detto: “In”, e per questo è scatto l’esposto. SportFace.

