“Con la Fiorentina accadrà questo”: Vlahovic, l’ex allenatore gela i tifosi (Di martedì 1 marzo 2022) Per la Fiorentina manca oramai pochissimo alla sfida di Coppa Italia contro i bianconeri: Vlahovic ritornerà all’Artemio Franchi da ex Tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per la sfida di Coppa Italia che si giocherà domani, 2 marzo, tra viola e bianconeri. Il più atteso della gara è sicuramente Dusan Vlahovic, passato alla questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 marzo 2022) Per lamanca oramai pochissimo alla sfida di Coppa Italia contro i bianconeri:ritornerà all’Artemio Franchi da ex Tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per la sfida di Coppa Italia che si giocherà domani, 2 marzo, tra viola e bianconeri. Il più atteso della gara è sicuramente Dusan, passato allaarticolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : ?? Infermeria: #Dybala ancora out con la Fiorentina, #Chiellini forse in panchina con lo Spezia. #Juventus - GiovaAlbanese : #Allegri alla vigilia di #EmpoliJuve: 'Abbiamo 2-3 ragazzi dell'#Under23 che eventualmente sono pronti per giocare.… - romeoagresti : #Allegri: “#Dybala potrebbe tornare con la Fiorentina”. - mirkonicolino : #Corvino a #LaStampa: '#Vlahovic? Era minorenne e non poteva essere tesserato, ma la Fiorentina si fidò di me. Lo v… - TUTTOJUVE_COM : Zaniolo, la Roma punta ad incassare come la Fiorentina con Vlahovic -