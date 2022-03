Cardinali Unrae - La transizione ecologica ha ingranato la retromarcia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cardinali Unrae

'L'Italia - ricorda il Direttore Generale dell'Andrea- continua ad essere l'unico fra i Major Market a non prevedere per il 2022 sostegni alla domanda di veicoli a zero o bassissime ..."L'Italia " ricorda il Direttore Generale dell'Andrea" continua ad essere l'unico fra i Major Market a non prevedere per il 2022 sostegni alla domanda di veicoli a zero o bassissime ...Il direttore generale dell’associazione delle Case estere plaude allo sblocco degli incentivi ma chiede che il ministro dello Sviluppo economico confermi lo schema dei bonus 2021. Senza abbassare i te ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...