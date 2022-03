Borghi a rischio abbandono, scelto il comune di Sanza per il progetto sperimentale (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanza (Sa) – La Giunta Regionale, nella seduta di oggi, ha individuato il comune di Sanza in provincia di Salerno per il progetto pilota riservato ai Borghi a rischio abbandono da inviare al Ministero della Cultura. Il progetto sperimentale ha come obiettivo la rigenerazione culturale, sociale ed economica, ed è finanziabile fino a 20 milioni di euro. Sono previste, tra l’altro, la realizzazione di una città-albergo e residenze co-working in un comune scelto sulla base della collocazione geografica, in un contesto di elevato interesse naturalistico e in posizione strategica per l’innesco di sinergie di sviluppo con importanti attrattori culturali e turistici della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – La Giunta Regionale, nella seduta di oggi, ha individuato ildiin provincia di Salerno per ilpilota riservato aida inviare al Ministero della Cultura. Ilha come obiettivo la rigenerazione culturale, sociale ed economica, ed è finanziabile fino a 20 milioni di euro. Sono previste, tra l’altro, la realizzazione di una città-albergo e residenze co-working in unsulla base della collocazione geografica, in un contesto di elevato interesse naturalistico e in posizione strategica per l’innesco di sinergie di sviluppo con importanti attrattori culturali e turistici della ...

Advertising

anteprima24 : ** #Borghi a rischio #Abbandono, scelto il #Comune di #Sanza per il #Progetto sperimentale **… - ct_1957 : @borghi_claudio @lattiluca Fantastico, si salvano dalla guerra e corrono il rischio di reazioni avverse da vaccino - Annina_occhiblu : @Rosalba_Falzone @borghi_claudio Se non ti vaccini, sei un incosciente, non rispetti gli altri, non sei in grado di… - Gg24Rhino : @borghi_claudio Ci state esponendo al rischio di un olocausto nucleare gratuitamente. Io di finire carbonizzato per… - GilgameshF_a_te : @borghi_claudio Ha detto che non c'è rischio di un olocausto nucleare? Ok, ci si vede tutti di là. -