Auto, a febbraio è ancora crollo: immatricolazioni -22,56% (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Dopo avere iniziato il 2022 con un segno negativo (-19,7%) il mercato dell'Auto in Italia registra a febbraio un nuovo tonfo delle immatricolazioni, per l'ottavo mese di fila. A certificarlo i dati del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che segnalano a febbraio Autovetture 110.869 Autovetture immatricolate contro le 143.161 dello stesso mese dell'anno precedente. Il calo è del 22,56% e porta il bilancio dei primi due mesi dell'Auto, quelli tradizionalmente più 'ricchi' a 218.716 immatricolazioni, con -21,14% sulle 277.359 dello stesso periodo del 2021. L'analisi per brand mostra cali a doppia cifra praticamente per tutte le case principali: Fiat mantiene il primo posto ma scende a 16.066 ...

