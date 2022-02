VOSTRO ONORE | UN INTENSO LEGAL DRAMA PER IL RITORNO DI STEFANO ACCORSI SU RAI1

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’attesissimo “” arriva suquesta sera, 28 febbraio, e segna ildia Rai Fiction dopo un’assenza di 20 anni. Coprodotta con Indiana Production, la serie propone al pubblico una storia di conflitti morali, drammatici dove un uomo dovrà scegliere tra la fedeltà ai principi etici di giustizia sui quali ha modellato la sua vita personale e professionale. Alessandro Casale, il regista, ha guidato un cast d’eccezione dove, il protagonista, impersonifica Vittorio Pagani, un giudice milanese, conosciuto e rispettato per la sua integrità, in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano. La recente scomparsa della moglie ha segnato dolorosamente la sua vita e complicato il già difficile ...

