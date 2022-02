Verissimo | Eleonora Giorgi | “Il mio fidanzato morì in un incidente con la moto che gli avevo prestato Sprofondai nella disperazione e arrivò l’eroina”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ieri 27 febbraio, tra gli ospiti di Silvia Toffanin aanche. L’attrice, 68 anni, ha raccontato l’emozione di essere nonna (il figlio Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia sono appena diventati genitori del piccolo Gabriele). Prima, però, un racconto drammatico, personale: “solo 20 anni quando persi il mioAlessandro. Ha avuto unmortale riportandomi unache gli, mi chiedo come siano sopravvissuti i suoi genitori ad un dolore così”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Mi sono sentita molto sola, ero appena entrata nel cinema. Eravamo molto simili, era il mio grande complice, è morto prima di andare a Cannes per il film ‘Profumo di donna‘ ...

... Rita Pavone e Fausto Leali, la coppia Flavia Pennetta e Fabio Fognini,Giorgi e Giusy Buscemi.Un racconto intimo e molto doloroso quello cheGiorgi ha fatto a, nel salotto di Silvia Toffanin. L'attrice, in particolare, ha parlato del periodo della droga, un momento molto difficile del suo passato. Tutto era iniziato ...l 30enne emozionato per la nascita di Gabriele: ‘Incredulo, prima, durante e dopo’ La bionda 41enne entusiasta: ‘Sto bene, in una dimensione fatata. E’ tutto nuovo’ Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro s ...Ospiti di Verissimo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno confidato come stanno vivendo questo momento di neo genitori ...