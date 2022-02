Ucraina, il sindaco di Kiev: "Continuano ad essere neutralizzati gruppi di sabotaggio" (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Stanotte (tra il 27 e il 28 febbraio, ndr) sara' di nuovo difficile. Ecco perche' i nostri difensori si stanno preparando a difendere la capitale e vi esorto a trascorrere questa notte nei rifugi. (... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Stanotte (tra il 27 e il 28 febbraio, ndr) sara' di nuovo difficile. Ecco perche' i nostri difensori si stanno preparando a difendere la capitale e vi esorto a trascorrere questa notte nei rifugi. (...

