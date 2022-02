Tutti i vincitori dei SAG Awards (Di lunedì 28 febbraio 2022) Esattamente un mese prima della cerimonia degli Oscar, i SAG Awards, premi del sindacato degli attori ai migliori interpreti e cast, come spesso accade, sparigliano le carte sul tavolo della partita delle statuette dell'Academy con qualche sorpresa. In particolare, la vittoria di I segni del cuore – CODA, potrebbe davvero riaprire i giochi di quest'anno. Oltre al premio come Miglior attore non protagonista (a Troy Kotsur), infatti, il film CODA - disponibile in Italia in versione digital (a noleggio) su varie piattaforme streaming dal 2 febbraio – ha ricevuto il SAG per il Miglior cast d’insieme, che potrebbe anticipare un Oscar a Miglior film – categoria dove effettivamente gareggia, insieme a Belfast, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, Il potere del cane, West Side Story. 28th Screen Actors ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Esattamente un mese prima della cerimonia degli Oscar, i SAG, premi del sindacato degli attori ai migliori interpreti e cast, come spesso accade, sparigliano le carte sul tavolo della partita delle statuette dell'Academy con qualche sorpresa. In particolare, la vittoria di I segni del cuore – CODA, potrebbe davvero riaprire i giochi di quest'anno. Oltre al premio come Miglior attore non protagonista (a Troy Kotsur), infatti, il film CODA - disponibile in Italia in versione digital (a noleggio) su varie piattaforme streaming dal 2 febbraio – ha ricevuto il SAG per il Miglior cast d’insieme, che potrebbe anticipare un Oscar a Miglior film – categoria dove effettivamente gareggia, insieme a Belfast, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, Il potere del cane, West Side Story. 28th Screen Actors ...

