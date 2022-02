Trevisan offesa al GF Vip | interviene Biagio D’Anelli | “Frase infelice”

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuovo scivolone di Barù, che nella serata di carnevale ha attirato le ire dei fan di Miriana. Durante la festa in maschera Giucas Casella ha chiesto a Jessica Selassié e al nobile toscano da cosa fosse vestita la. La principessa ha risposto ‘da dama’, mentre il suo amico speciale è stato più volgare: “Lei è mascherata da zo***la“. Sui social è scoppiata una grossa polemica e in tanti hanno attaccato il nipote di Costantino Della Gherardesca: “La signora Jessica che ride mentre Barù insulta Miriana dandole della “Z****LA”. Che sia per scherzo o meno, come mai la Princess non parte con le sue crociate come ha fatto con Nathaly? Semplicemente Barù è il suo amichetto del cuore, ecco perché sono poco credibili”. “Ennesima schifezza di Barù, questa volta ha usato un termine sessista che nemmeno voglio ripetere”. “Adesso non parte nessuna ...