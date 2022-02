Tiro a segno | Sollazzo vince in Coppa del Mondo | carabina da favola

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Comincia all’insegna dell’Italia la prima ‘tappa’ delladeldi, in corso a Il Cairo. Nella prova dellauomini 10 metri ha vinto infatti il ventenne azzurro Danilo Dennis, da qualcuno considerato il ‘nuovo Campriani’, che in finale ha battuto per 16-14 lo slovacco Patrik Jany., varesino di Casorate, l’anno scorso aveva vinto l’oro agli Europei juniores e oggi si è imposto anche tra i ‘grandi’. Alla gara hanno preso parte, nonostante l’invito del Cio a bandire gli atleti russi, anche due tiratori di quella nazionalità, Vladimir Maslennikov e Sergey Kamenskiy, entrambi eliminati in semifinale. Va ricordato che il presidente della Issf, ente mondiale del, è il magnate russo Vladimir Lisin, che nel ...

Prima tappa, prima gara, oro Italia. Comincia nel migliore dei modi la Coppa del Mondo di, in corso a Il Cairo. Nella prova della carabina uomini 10 metri, vince Danilo Dennis Sollazzo, da qualcuno considerato il 'nuovo Campriani', che in finale s'impone per 16 - 14 sullo ...Un peccato per gli azzurri. Paolo Monna infatti ha chiuso in 13esima posizione, a quota 580/600 (97 - 95 - 99 - 95 - 98 - 96), peccando di precisione nella seconda e nella quarta serie, entrambe ...