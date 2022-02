Stasera in tv il dilemma morale di Stefano Accorsi in “Vostro onore”, la nuova fiction di Rai 1 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nessun amore è più grande di quello di un genitore verso un figlio. Al punto che il legame padre-figlio può spingere anche un irreprensibile uomo di legge, a infrangere le norme che ha impartito per tutta la vita. È questa la difficile situazione in cui si trova coinvolto suo malgrado l’integerrimo giudice milanese Vittorio Pagani, un ruolo complesso con cui l’attore Stefano Accorsi torna al grande pubblico televisivo nella serie “Vostro onore”, in onda da questa sera su Rai1 per quattro settimane, ogni lunedì alle 21.20 sul primo canale. Un dilemma, tra integrità e salvezza, diretto da Alessandro Casale – per la coproduzione Rai e Indiana Production – remake della serie americana Your Honor con protagonista Bryan Cranston, adattamento a sua volta della serie israeliana Kvodo. La trama di ... Leggi su amica (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nessun amore è più grande di quello di un genitore verso un figlio. Al punto che il legame padre-figlio può spingere anche un irreprensibile uomo di legge, a infrangere le norme che ha impartito per tutta la vita. È questa la difficile situazione in cui si trova coinvolto suo malgrado l’integerrimo giudice milanese Vittorio Pagani, un ruolo complesso con cui l’attoretorna al grande pubblico televisivo nella serie “”, in onda da questa sera su Rai1 per quattro settimane, ogni lunedì alle 21.20 sul primo canale. Un, tra integrità e salvezza, diretto da Alessandro Casale – per la coproduzione Rai e Indiana Production – remake della serie americana Your Honor con protagonista Bryan Cranston, adattamento a sua volta della serie israeliana Kvodo. La trama di ...

