"C'è stata la solidarietà di tutti i Paesi sia nei confronti dell'Ucraina sia di tutti i Paesi vicini all'Ucraina per garantire il massimo supporto a un popolo che sta soffrendo. Si è parlato della ...

Ucraina: conventi cattolici della Bulgaria aprono le porte ai profughi. Fra Nikolov al Sir, "pronti ad andare al confine per prenderli" "Siamo pronti ad andare con i nostri volontari fino al confine ucraino con un nostro mezzo di trasporto e portare le persone in Bulgaria", afferma Nikolov. Si offrono inoltre vitto e alloggio ai ...

"Siamo pronti per l’accoglienza" QUOTIDIANO NAZIONALE Bayern Monaco, tanta preoccupazione per Lewandowski Classe 1988, Lewandowski indossa la casacca del Bayern Monaco dall’estate del 2014. Con i bavaresi ha vinto tutto ed è diventato un top player ma, al momento, il suo futuro potrebbe essere altrove. Ad ...

Ucraina: Comune Calabria, pronti a ospitare profughi guerra (ANSA) - MORMANNO, 28 FEB - Il Comune di Mormanno, in provincia di Cosenza, si dice pronto a ospitare trenta profughi ucraini in una ...

