Salta Sherlock su La7 il 28 febbraio, al suo posto la serie Chernobyl sul disastro nucleare (ora più che mai attuale) (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sherlock su La7 non va in onda il 28 febbraio. Salta l'appuntamento con l'amata serie BBC con protagonista Benedict Cumberbatch. Il motivo è semplice: la rete ha optato per l'apprezzata serie Chernobyl, che racconta il più grave incidente nucleare della storia, accaduto 36 anni fa nell'omonima città ucraina, quando ancora faceva parte dell'Unione Sovietica. Un cambio di programmazione che cade a fagiolo con l'attuale crisi tra Russia e Ucraina che ormai stiamo tristemente vivendo da quasi una settimana. Stasera La7 proporrà i tre episodi di Chernobyl per una lunga maratona fino a notte fonda. Scritta da Craig Mazin e diretta da Johan Renk, la serie ha per protagonisti Jared Harris, nel ruolo di Valerij Alekseevi?

