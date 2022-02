Recovery plan, via libera Ue alla prima rata di finanziamenti per l’Italia: in arrivo 21 miliardi. “Raggiunti i 51 obiettivi del 2021” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Via libera della Commissione europea alla prima rata di finanziamenti per l’Italia a valere sul Recovery fund: 21 miliardi di euro, di cui 10 a fondo perduto, che seguono l’erogazione ad agosto di 24,9 miliardi di prefinanziamento. Il trasferimento vero e proprio dei soldi avverrà entro la prima metà di aprile, dopo una serie di passaggi tecnici in capo al Comitato economico e finanziario che ha quattro settimane per dare le propria opinione. l’Italia è il secondo paese a ricevere l’ok al pagamento, dopo la Spagna che ha già ricevuto 10 miliardi. Oggi la Commissione Ue ha dato parere positivo anche alla prima rata alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Viadella Commissione europeadipera valere sulfund: 21di euro, di cui 10 a fondo perduto, che seguono l’erogazione ad agosto di 24,9di prefinanziamento. Il trasferimento vero e proprio dei soldi avverrà entro lametà di aprile, dopo una serie di passaggi tecnici in capo al Comitato economico e finanziario che ha quattro settimane per dare le propria opinione.è il secondo paese a ricevere l’ok al pagamento, dopo la Spagna che ha già ricevuto 10. Oggi la Commissione Ue ha dato parere positivo anche...

Advertising

fattoquotidiano : Recovery plan, via libera Ue alla prima rata di finanziamenti per l’Italia: in arrivo 21 miliardi. “Raggiunti i 51… - gjscco : RT @5_bepi: @RobertoMerlino1 @marattin @ItaliaViva @matteorenzi Inadeguati.... Su loro ne abbiamo le prove. Sul movimento nn credo.... Graz… - 5_bepi : @RobertoMerlino1 @marattin @ItaliaViva @matteorenzi Inadeguati.... Su loro ne abbiamo le prove. Sul movimento nn cr… - CassanmagnagoA : RT @LorenzoCast89: È chiaro che il Recovery Plan oramai non basta più per rilanciare l’economia europea. Superato dai fatti e dalla storia.… - P_risks : RT @LorenzoCast89: È chiaro che il Recovery Plan oramai non basta più per rilanciare l’economia europea. Superato dai fatti e dalla storia.… -