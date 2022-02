(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCremona – Vigilia di scontro diretto pere Cremonese. Fabio, allenatore dei grigiorossi, ha presentato il match in programma domani pomeriggio al Ciro Vigorito rilasciando un’intervista al sito ufficiale del suo club di appartenenza. Elogi alla Strega ma non solo:si è detto convinto che il terzo turno infrasettimanale consecutivo può rappresentare un ulteriore step di crescita per la sua squadra: Condizione – “A parte qualche infortunio la squadra sta abbastanza bene. Considerato il momento non abbiamo avuto il tempo di ripensare alla vittoria di Terni, abbiamo subito dovuto preparare la partita contro il” Buonaiuto – “Dobbiamo ancora parlare con i medici, ma la cosa certa è che in questo momento non possiamo correre troppi rischi. Adotteremo la soluzione ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pecchia: '##Benevento di un'altra categoria, vincerà chi avrà più energie' ** - sportli26181512 : Pecchia padrone della B e la tenacia di Caserta: La Cremonese vince con il brivido al “Liberati” contro la Ternana… -

Ultime Notizie dalla rete : Pecchia Benevento

ha convocato tutta la rosa, ma ci sono degli elementi che non saranno a disposizione per ilcome gli infortunati Valzania e Buonaiuto. Quest'ultimo, tra l'altro ex dell'incontro, ...Perugia -0 - 1 Grande vittoria del, che conquista tre punti d'oro nella corsa ... La squadra di Fabiobatte la Ternana 2 - 1 e sale in classifica a quota 49. Seconda ...Serie B 27a giornata, si torna subito in campo l'1 e 2 marzo col turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto.Cremona, 28 febbraio 2022 - La vittoria conquistata in casa della Ternana ha riportato la Cremonese al comando della serie B al fianco del Lecce. Non c’è però tempo per gioire per il brillante “quadro ...