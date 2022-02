Onana conferma l'addio all'Ajax per l'Inter | 'Penso sia legittimo non firmare il rinnovo Il mio tempo qui è finito'

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il portiere camerunese dell', André, ha parlato a Nos in Olandando l'al club olandese pera...

Ultime Notizie dalla rete : Onana conferma

Fcinternews.it

Calciomercato Inter, Biasin sui rinnovi di Handanovic e Perisic Perisic © LaPresseHANDANOVIC - 'Salvo sorprese, Handanovic rinnoverà con la consapevolezza che dovrà giocarsi il posto con, sul ...Laè arrivata dal suo agente Oscar Damiani che ha parlato a Radio Sportiva come riportato ... FUTURO - Spazio anche al futuro con Radu destinato ad andare via: "L'arrivo di? Radu è più ...L'avventura di Lautaro Martinez all'Inter poteva terminare due stagioni fa. Infatti, il calciatore argentino sarebbe stato vicinissimo a vestire la maglia del Barcellona nel 2020. È ciò che ...Solo pochi giorni fa in merito ai nodi legati ai rinnovi contrattuali di alcuni giocatori della rosa dell'Inter ...