Negoziati in corso, Ucraina Russia: telefonata Macron-Putin. I possibili accordi per un cessate il fuoco (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nella giornata odierna lunedì 28 febbraio si sono svolte le prime trattative tra Ucraina e Russia. Un confronto determinante per le sorti del Paese, così come dichiarato dal presidente Ucraino. La situazione a Kiev e nelle altre città Ucraina si evolve di ora in ora. Gli ultimi aggiornamenti dal fronte di guerra riportano le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin che nelle scorse ore ha dichiarato che l’Occidente è l’impero delle bugie. Agenzia Ria Novosti ha inoltre precisato che la dichiarazione è stata resa durante un incontro in materia economica ed in particolar modo su quelle che sono le sanzioni che hanno colpito la Russia dopo l’attacco all’Ucraina. Rivolgendosi Infatti al primo ministro Vladimir Mishustin il presidente russo ha detto: ” Ti ho invitato a parlare di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nella giornata odierna lunedì 28 febbraio si sono svolte le prime trattative tra. Un confronto determinante per le sorti del Paese, così come dichiarato dal presidente Ucraino. La situazione a Kiev e nelle altre cittàsi evolve di ora in ora. Gli ultimi aggiornamenti dal fronte di guerra riportano le dichiarazioni del presidente russo Vladimirche nelle scorse ore ha dichiarato che l’Occidente è l’impero delle bugie. Agenzia Ria Novosti ha inoltre precisato che la dichiarazione è stata resa durante un incontro in materia economica ed in particolar modo su quelle che sono le sanzioni che hanno colpito ladopo l’attacco all’. Rivolgendosi Infatti al primo ministro Vladimir Mishustin il presidente russo ha detto: ” Ti ho invitato a parlare di ...

