Milan, senti Sconcerti: “È lui l’uomo giusto per vincere lo scudetto!” (Di martedì 1 marzo 2022) Pienamente in corsa scudetto insieme a Napoli e Inter, il Milan di Pioli è reduce adesso da due pareggi consecutivi in campionato, dove si contende la vetta della classifica insieme agli azzurri. Dopo la vittoria in extremis sulla Lazio, infatti, Spalletti ha agganciato il Diavolo in testa, rendendo ancora più avvincente il viaggio che porta al tricolore. Milan Udinese SerieAIL COMMENTO Sui taccuini del Corriere della Sera è intervenuto il cronista Mario Sconcerti, che ha dedicato un ampio spazio anche ai rossoneri e agli uomini chiave della squadra: “Sono tutti innamorati di Leao, ma quello che serve per vincere è Giroud. Lui solo ha i gol che mancano al Milan. Leao ha i gol belli, Giroud quelli facili. È lungo sul campo anche il Milan perché Kessie dà meno e Tonali corre da ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Pienamente in corsa scudetto insieme a Napoli e Inter, ildi Pioli è reduce adesso da due pareggi consecutivi in campionato, dove si contende la vetta della classifica insieme agli azzurri. Dopo la vittoria in extremis sulla Lazio, infatti, Spalletti ha agganciato il Diavolo in testa, rendendo ancora più avvincente il viaggio che porta al tricolore.Udinese SerieAIL COMMENTO Sui taccuini del Corriere della Sera è intervenuto il cronista Mario, che ha dedicato un ampio spazio anche ai rossoneri e agli uomini chiave della squadra: “Sono tutti innamorati di Leao, ma quello che serve perè Giroud. Lui solo ha i gol che mancano al. Leao ha i gol belli, Giroud quelli facili. È lungo sul campo anche ilperché Kessie dà meno e Tonali corre da ...

- cn1926it : #Napoli, senti #Leao: "Il #Milan è casa mia: voglio fare la storia qui" #ForzaNapoliSempre

Gualtieri brinda al Pnrr per Roma e il Grana Padano diventa kosher. Varie & eventuali Lo senti l'idrogeno? De Nora e il profumo di Piazza Affari Idrogeno che passione (visto quanto ... ha deliberato oggi di avviare l'iter per la quotazione su Euronext Milan e la richiesta a Consob di ...

Milan, senti Bierhoff: 'Giroud conferma che servono sempre i grandi vecchi, bravo Maldini' Calciomercato.com Milan-Inter, parla Inzaghi: “Derby bellissima vetrina. Partita fondamentale” Stecca nuovamente invece anche il Milan di Stefano Pioli. Rossoneri ... si trovano a dover affrontare i propri cugini in questo match così sentito. Non sono mancate invece le dichiarazioni di entrambi ...

Milan, senti Ibra: “non mollo…" All’evento di presentazione degli NFTs di Zlatan Ibrahimovic, tratti dal suo libro “Adrenalina – My untold stories”, lo svedese ha parlato del suo futuro al Milan e di un eventuale ritiro dal calcio.

Stecca nuovamente invece anche il Milan di Stefano Pioli. Rossoneri ... si trovano a dover affrontare i propri cugini in questo match così sentito. Non sono mancate invece le dichiarazioni di entrambi ...