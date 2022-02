Mentre scrivo ho quattro anni, una cosa del genere mi capitò con il gol di Diawara al Chievo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il mio Lazio-Napoli 1-2 Chi vi scrive in questo momento ha quattro anni. Poteva finire 0-1 e ora potevamo discutere tranquillamente della spiaggia che Insigne è riuscito finalmente a togliersi dalle scarpe; fare disquisizioni tecnico-tattiche e imbastire un’analisi sulle scelte di Spalletti; ma soprattutto ci sarebbe stato un coro unanime sulla necessità di tenere i piedi per terra e di non lasciarsi trasportare dalle facili esaltazioni con tric trac e botte a muro per un primo posto che oggi vale quanto un inutile titolo d’inverno. Invece ieri mi sono ritrovato sul pavimento del salone come se ci fosse stata una ipotetica piscina a gesticolare senza senso e ridere come un perfetto deficiente. Anna, che segue il calcio allo stesso modo del sottoscritto quando c’è in tv il Grande Fratello, appena rientrata a casa, mi ha osservato in quella posizione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il mio Lazio-Napoli 1-2 Chi vi scrive in questo momento ha. Poteva finire 0-1 e ora potevamo discutere tranquillamente della spiaggia che Insigne è riuscito finalmente a togliersi dalle scarpe; fare disquisizioni tecnico-tattiche e imbastire un’analisi sulle scelte di Spalletti; ma soprattutto ci sarebbe stato un coro unanime sulla necessità di tenere i piedi per terra e di non lasciarsi trasportare dalle facili esaltazioni con tric trac e botte a muro per un primo posto che oggi vale quanto un inutile titolo d’inverno. Invece ieri mi sono ritrovato sul pavimento del salone come se ci fosse stata una ipotetica piscina a gesticolare senza senso e ridere come un perfetto deficiente. Anna, che segue il calcio allo stesso modo del sottoscritto quando c’è in tv il Grande Fratello, appena rientrata a casa, mi ha osservato in quella posizione ...

