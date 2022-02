Lol 2, Virginia Raffaele svela perché ha partecipato e qual è il comico che “teme” maggiormente (Di lunedì 28 febbraio 2022) Virginia Raffaele, intervistata per il Corriere della Sera, ha svelato per quale motivo ha deciso di prendere parte a Lol 2 (le ultime due puntate saranno distribuite da Amazon Prime Video dal prossimo 3 marzo). Lol 2, Virginia Raffaele svela perché ha partecipato e qual è il comico che “teme” Quando spieghi il format in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 28 febbraio 2022), intervistata per il Corriere della Sera, hato pere motivo ha deciso di prendere parte a Lol 2 (le ultime due puntate saranno distribuite da Amazon Prime Video dal prossimo 3 marzo). Lol 2,haè ilche “” Quando spieghi il format in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Lol 2, Virginia Raffaele svela perché ha partecipato e qual è il comico che “teme” maggiormente - paulsonscake : comunque comunque virginia raffaele nella posizione di wonder woman sul poster di lol so true queen - fioridiIuna : che qualcuno lo metta su ig per farlo vedere a virgi visto che a me non caga mai virginia raffaele lol chi ride è… - CorriereCitta : LOL 2, quanto guadagna Virginia Raffaele? Il cachet della comica romana per ogni episodio #lolchirideefuori - SOCIALnetbest : ?? I video delle gag più divertenti di #LOL2: - Virginia e la performance di Marina Abramovic - Il mago Forest e l’u… -