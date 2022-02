Lazio, nome nuovo per la porta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo quanto riferito dal Messaggero la Lazio come portiere per il prossimo anno starebbe pensando anche a Sergio Rico del Psg, ma in prestito... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo quanto riferito dal Messaggero lacome portiere per il prossimo anno starebbe pensando anche a Sergio Rico del Psg, ma in prestito...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, nome nuovo per la porta: Secondo quanto riferito dal Messaggero la Lazio come portiere per il prossimo anno… - LALAZIOMIA : Lazio, nome nuovo per la porta - Mas70Mastro : RT @1962Greco: Dino Zoff, il mito del calcio italiano, compie oggi 80 anni. Simbolo della grande Juventus e della nazionale campione del mo… - LazioNews_24 : È lui il nome scelto da #Sarri - 1962Greco : Dino Zoff, il mito del calcio italiano, compie oggi 80 anni. Simbolo della grande Juventus e della nazionale campio… -