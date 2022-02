"La quota scudetto è crollata". Juve trascinata da Vlahovic: perché ora il sogno è realtà (Di lunedì 28 febbraio 2022) Che il calcio italiano non stia vivendo il suo periodo di massimo splendore non è certo una novità. E l'abbassamento del livello generale della serie A lo si può evincere da un semplice dato: la quota scudetto. Dopo 27 giornate di campionato, in testa Napoli e Milan a 57 punti, con l'Inter che ha la possibilità di arrivare a 58 vincendo la gara da recuperare in casa del Bologna (ancora non c'è una data). Proprio i nerazzurri, dopo lo stesso numero di partite, l'anno scorso conducevano con 65 lunghezze, ben 8 in più rispetto alla quota attuale. Un rendimento nettamente superiore, reso possibile da una squadra fortissima, soprattutto grazie ad elementi che, però, hanno salutato l'Italia. Sicuramente Conte, oggi allenatore del Tottenham, ma anche Lukaku, capace di segnare 24 gol e fornire 10 assist ma finito al Chelsea, e Hakimi (7 gol e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Che il calcio italiano non stia vivendo il suo periodo di massimo splendore non è certo una novità. E l'abbassamento del livello generale della serie A lo si può evincere da un semplice dato: la. Dopo 27 giornate di campionato, in testa Napoli e Milan a 57 punti, con l'Inter che ha la possibilità di arrivare a 58 vincendo la gara da recuperare in casa del Bologna (ancora non c'è una data). Proprio i nerazzurri, dopo lo stesso numero di partite, l'anno scorso conducevano con 65 lunghezze, ben 8 in più rispetto allaattuale. Un rendimento nettamente superiore, reso possibile da una squadra fortissima, soprattutto grazie ad elementi che, però, hanno salutato l'Italia. Sicuramente Conte, oggi allenatore del Tottenham, ma anche Lukaku, capace di segnare 24 gol e fornire 10 assist ma finito al Chelsea, e Hakimi (7 gol e ...

juventusfc : Allegri ?? «La quota per il quarto posto? Non la dico. La quota Scudetto secondo me è a 85» #EmpoliJuve - fralittera : Facciamo una rapida considerazione Mancano 11 giornate alla fine (12 per l'Inter) quindi al massimo: Inter 91pt Mil… - CarmenH31227122 : RT @juventusfc: Allegri ?? «La quota per il quarto posto? Non la dico. La quota Scudetto secondo me è a 85» #EmpoliJuve - RudiGhedini : Quota Scudetto sopra gli 83 - MikiAtg : @Bresingar_ Neanche Milan - Inter e Napoli se giocano cosi arrivano 84… la quota scudetto sarà bassa quest anno -