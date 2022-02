Kabir Bedi in lacrime | non riesce a superarlo | il dolore è troppo grande

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non ce l’ha fatta a trattenere lee si è lasciato andare. Per Sandokan è stata una tragediada sopportare, unche non passa. L’attore indiano è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha parlato della sua carriera professionale, della sua esperienza al GF Vip e soprattutto

Advertising

PasqualeMarro : #KabirBedi: “La sua morte una ferita eterna, mi sento in colpa” - ParliamoDiNews : Verissimo, da Kabir Bedi a Eleonora Giorgi: gli ospiti della Toffanin VIDEO #CliziaIncorvaia #EleonoraGiorgi… - infoitcultura : Come è morto il figlio di Kabir Bedi a soli 25 anni - infoitcultura : Kabir Bedi, com’è morto il secondogenito Siddharth - infoitcultura : Protima Babi: chi era la prima moglie di Kabir Bedi, età, carriera, vita privata, morte -

Ultime Notizie dalla rete : Kabir Bedi

Leggi anche >, a Verissimo le lacrime per il figlio morto: 'Spero tu sia felice' Una rivelazione inaspettata: ' Sono felice ed entusiasta' dice l'ex Miss Italia 2012, che è in attesa del ...Tanta emozione nello studio di Verissimo che ha visto raggiungere Silvia Toffanin, Rita Pavone e Fausto Leali , Flavia Pennetta e Fabio Fognini , Eleonora Giorgi e Giusy Buscemi . Un appuntamento del dì festivo che ha raccolto tutti i telespettatori dinanzi il piccolo ...Giorgi racconta: 'Tutto è cominciato quando il mio fidanzato è .... Leggi anche > Kabir Bedi, a Verissimo le lacrime per il figlio morto: 'Spero tu sia felice' 'Tutto è cominciato quando il mio fidanz ...Kabir Bedi non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime e si è lasciato andare. Per Sandokan è stata una tragedia troppo grande da sopportare.