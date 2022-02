Il comune di Borgosesia accoglie tre minori dell’Ucraina. Sasso: “Frequenteranno le nostre scuole” (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Il comune di Borgosesia, amministrato dal sindaco e deputato leghista Paolo Tiramani, ha dato accoglienza a due mamme e tre minori arrivati dopo una fuga avventurosa dalle zone di guerra ucraine". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Ildi, amministrato dal sindaco e deputato leghista Paolo Tiramani, ha datonza a due mamme e trearrivati dopo una fuga avventurosa dalle zone di guerra ucraine". L'articolo .

Advertising

Sabrina_Marrano : Informatizzazione fase 2: ii dati del comune vanno in cloud - CyberSecHub0 : RT @versya_it: #digitaltransformation #Borgosesia, #datisensibili in #cloud: gli uffici comunali saranno i primi in #Valsesia ad utilizzare… - versya_it : #digitaltransformation #Borgosesia, #datisensibili in #cloud: gli uffici comunali saranno i primi in #Valsesia ad u… -

Ultime Notizie dalla rete : comune Borgosesia Borgosesia accoglie due donne ucraine e i loro figli In fuga dalla guerra: sono arrivati a Borgosesia i primi ucraini che hanno lasciato la loro nazione sotto attacco. Si tratta di due donne ... Ad accoglierli, lunedì mattina in Comune, il sindaco Paolo ...

Raccolte beni per l'Ucraina, Tiramani: "Attendiamo istruzioni" Borgosesia continua a mantenere alta l'attenzione per potere aiutare gli ucraini. Nei giorni scorsi il Comune e molti privati hanno dato disponibilità per ospitare i profughi . Nelle scorse ore il ...

Borgosesia: dal Comune un appartamento per gli agenti della Polizia Municipale e della Finanza tgvercelli.it Borgosesia accoglie due donne ucraine e i loro figli Fuggite in auto attraverso l'Ungheria, hanno raggiunto la mamma che vive nella cittadina. Tiramani: «Al lavoro perché sia riconosciuto lo status di rifugiati» ...

Una foresteria per gli agenti della municipale e i finanzieri Un appartamento per gli agenti della Municipale e per i Finanzieri che prestano servizio in città: è quanto stabilito dalla Giunta di Borgosesia nella riunione di questa settimana. L’appartamento, di ...

In fuga dalla guerra: sono arrivati ai primi ucraini che hanno lasciato la loro nazione sotto attacco. Si tratta di due donne ... Ad accoglierli, lunedì mattina in, il sindaco Paolo ...continua a mantenere alta l'attenzione per potere aiutare gli ucraini. Nei giorni scorsi ile molti privati hanno dato disponibilità per ospitare i profughi . Nelle scorse ore il ...Fuggite in auto attraverso l'Ungheria, hanno raggiunto la mamma che vive nella cittadina. Tiramani: «Al lavoro perché sia riconosciuto lo status di rifugiati» ...Un appartamento per gli agenti della Municipale e per i Finanzieri che prestano servizio in città: è quanto stabilito dalla Giunta di Borgosesia nella riunione di questa settimana. L’appartamento, di ...