Il bonus psicologo non funzionerà se noi analisti non adegueremo i prezzi (Di lunedì 28 febbraio 2022) La scelta del governo di erogare il cosiddetto “bonus psicologico” indica che il legislatore ha finalmente deciso di annoverare la salute mentale tra i “beni” da tutelare e preservare. Un’ottima notizia vista la trascuratezza storica dedicata a questo tema e considerato il biennio pandemico che ha visto l’acuirsi di tutte, o quasi, le forme di psicopatologia che noi clinici trattiamo. Questo ci porta direttamente alla vexata quaestio dei costi di una terapia, specie in un periodo di impoverimento economico generalizzato. La clinica psicoanalitica insegna che un soggetto per mettersi in discussione deve, poco o tanto, pagare di tasca propria la seduta, risultando assai poco efficace un processo di messa in discussione individuale, duro e rigoroso come un analisi comporta, che abbia come sfondo un Altro, lo Stato, che eroga il pagamento delle sedute in toto. Ciò premesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) La scelta del governo di erogare il cosiddetto “psicologico” indica che il legislatore ha finalmente deciso di annoverare la salute mentale tra i “beni” da tutelare e preservare. Un’ottima notizia vista la trascuratezza storica dedicata a questo tema e considerato il biennio pandemico che ha visto l’acuirsi di tutte, o quasi, le forme di psicopatologia che noi clinici trattiamo. Questo ci porta direttamente alla vexata quaestio dei costi di una terapia, specie in un periodo di impoverimento economico generalizzato. La clinica psicoanalitica insegna che un soggetto per mettersi in discussione deve, poco o tanto, pagare di tasca propria la seduta, risultando assai poco efficace un processo di messa in discussione individuale, duro e rigoroso come un analisi comporta, che abbia come sfondo un Altro, lo Stato, che eroga il pagamento delle sedute in toto. Ciò premesso ...

